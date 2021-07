Hugo Boss : Un analyste révise à la hausse ses estimations

(CercleFinance.com) - Invest Securities révise ses BNA de respectivement +5,7%, +18,5% et +18,9% pour les exercices 2021 à 2023, après l'annonce mardi soir d'une estimation préliminaire des résultats de deuxième trimestre dépassant les attentes des analystes et les siennes.



'Il a au passage dévoilé des perspectives sur 2021 qui surclassent nos attentes en matière de CA mais sont en cohérence avec notre anticipation au niveau de l'EBIT', souligne l'analyste en charge du groupe allemand de vêtements haut de gamme.



Tout en conservant son opinion 'neutre' sur Hugo Boss dans l'attente du CMD du 4 août, 'clé car l'occasion d'introniser le nouveau CEO et de clarifier la feuille de route stratégique', Invest Securities remonte son objectif de cours de 39,9 à 47,1 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.