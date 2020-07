Hugo Boss : Nomme un nouveau directeur des ventes

(CercleFinance.com) - La maison de couture allemande Hugo Boss a nommé jeudi l'ancien directeur de Tommy Hilfiger, Oliver Timm, en tant que directeur des ventes, avec effet au 1er janvier 2021.



À ce poste, Oliver Timm assumera la responsabilité mondiale des activités de vente au détail du groupe ainsi que des activités de vente en gros et de commerce électronique.



Le mois dernier, Hugo Boss a annoncé la nomination de Daniel Grieder, le patron du groupe américain Tommy Hilfiger depuis 2014, en tant que nouveau DG.



Suite à ces annonces, l'actuel DG Mark Langer a accepté de prendre ses fonctions consultatives plus tôt que prévu - le 16 juillet 2020 - et de quitter son siège au conseil d'administration.



Ses responsabilités sont déjà transférées aux autres membres du conseil d'administration, a déclaré Hugo Boss.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer