Hugo Boss : Moody's attribue une première notation 'Baa2'

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé mardi avoir attribué une première notation d'émetteur à long terme 'Baa2' au groupe allemand de prêt-à-porter Hugo Boss, une notation assortie d'une perspective 'stable'.



Dans un communiqué, l'agence d'évaluation financière explique que sa notation reflète le solide positionnement de l'entreprise sur le marché mondial du luxe accessible, son réseau de distribution diversifié, ses états financiers robustes ainsi que son faible niveau d'endettement.



Moody's prévient toutefois qu'Hugo Boss va devoir réussir l'exécution de son plan stratégique 'Claim 5' et parvenir à rafraîchir sa marque dans un environnement économique marqué par les tensions inflationnistes et le ralentissement de la croissance.



La qualité de la direction et les investissements importants prévus dans le marketing et le numérique devraient toutefois soutenir la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices dans les deux années à venir, assure Moody's.



