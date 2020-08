Hugo Boss : Les prévisions de CA et de résultats d'un analyste

(CercleFinance.com) - Suite aux résultats trimestriels, l'analyste s'attend maintenant à un chiffre d'affaires organique en baisse de 26% sur 2020 et une perte opérationnelle ajustée de 66 ME.



' Nos hypothèses de ventes pour les exercices 2021 et 2022 sont

inchangées mais nos estimations de résultat opérationnel diminuent de 4% grâce à notre vision plus prudente sur la reprise des marges à court terme et un euro plus fort ' indique Crédit Suisse.



' Sur les années 2021 et 2022, les prévisions de ventes organiques sont de 11% et 8% inférieures à 2019. La baisse des ventes de 35 à 40% en juin avec 80% des magasins ouverts indiquent une reprise de la demande modeste après les fermetures '.



Crédit Suisse confirme son opinion neutre sur la valeur et son objectif de cours de 25 E.



