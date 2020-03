Hugo Boss : Les perspectives pour 2020 ne sont 'plus valables'

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand a déclaré jeudi que les perspectives pour l'exercice 2020 qu'elle avait indiqué plus tôt au mois de mars n'étaient 'plus valables'.



En raison de la pandémie de COVID-19, la société a temporairement fermé une grande partie de ses propres magasins de détail ainsi que de nombreux points de vente chez d'importants partenaires en Europe et en Amérique du Nord.



Hugo Boss a également déclaré qu'il suspendrait les rénovations des magasins et les nouvelles ouvertures, jusqu'à nouvel ordre et limiterait considérablement les entrées de stocks.



Le groupe a annoncé son intention de retrouver une croissance rentable 'rapidement, dès que la situation se sera normalisée'.



