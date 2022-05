Hugo Boss : Le titre recule malgré de bons résultats

(CercleFinance.com) - Hugo Boss cède du terrain mercredi à la Bourse de Francfort, malgré une croissance plus marquée que prévu de ses ventes sur le premier trimestre.



Le groupe de mode allemand, connu essentiellement pour ses costumes masculins, a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires était ressorti à 772 millions d'euros sur la période, en hausse de 52% à taux de change constants.



A titre de comparaison, les analystes attendaient plutôt une croissance située autour de 40%.



L'excédent brut d'exploitation (EBE) du groupe est lui ressorti à 40 millions, contre +1 million un an plus tôt, alors que le consensus anticipait 39 millions.



Après ce début d'année jugé 'réussi', Hugo a confirmé ses objectifs pour 2022, visant toujours une croissance de ses ventes entre 10% et 15% qui devrait porter le chiffre d'affaires annuel à un niveau record de 3,1-3,2 milliards d'euros.



En dépit de ces chiffres meilleurs que prévu, le titre cédait près de 4% mercredi matin, visiblement pénalisé par les nombreuses incertitudes macroéconomiques du moment, qui vont de l'impact des confinements en Chine à l'envolée de l'inflation.



'Les investisseurs redoutent que la guerre en Ukraine finisse par avoir des implications négatives pour la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire non contrainte, en Europe de l'Ouest', explique un vendeur.



