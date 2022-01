Hugo Boss : Hausse de 43% des ventes en 2021

(CercleFinance.com) - Les ventes ont augmenté de 51 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre à 906 millions d'euros, dépassant de 12 % le niveau de la période comparable de 2019.



En prenant en compte les devises, les ventes ont augmenté de 55 % pour atteindre 906 millions d'euros (T4 2020 : 583 millions d'euros), faisant du quatrième trimestre 2021 le trimestre de ventes le plus important de l'histoire d'Hugo Boss.



Sur l'exercice 2021, les ventes corrigées des devises sont en hausse de 43 % en glissement annuel à 2 786 millions d'euros (2020 : 1 946 millions d'euros) et seulement de 1 % en dessous du niveau de 2019. L'EBIT sur une base préliminaire s'élève à 228 millions d'euros.



Le Groupe s'attend à un résultat d'exploitation (EBIT) de 228 millions d'euros pour l'exercice 2021 (2020 : -236 millions d'euros), le quatrième trimestre affichant un EBIT de 100 millions d'euros (2020 : 13 millions d'euros).



