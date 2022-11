Hugo Boss : Hausse de 10% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Hugo Boss annonce que ses ventes ont atteint 933 ME au 3e trimestre, en progression de 24% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT progresse de 8%, à 92 ME, et le bénéfice net s'établit à 60 ME (+12%).



Le BPA trimestriel ressort à 0,84 euro, en hausse de 10%.



Pour 2022, Hugo Boss relève ses prévisions et cible désormais des ventes record comprises entre 3,5 et 3,6 milliards d'euros (contre entre 3,3 et 3,5 milliards d'euros précédemment), et un EBIT en hausse de 35 à 45% (contre de 25 à 35% précédemment).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.