Hugo Boss : Gagne près de 2%, un broker à l'achat

(CercleFinance.com) - Hugo Boss gagne près de 2% à Francfort alors qu'Invest Securities a réitéré son conseil d'achat sur le titre ce matin.



L'analyste estime cependant que l'annonce d'un 2ème confinement en Europe douche les espoirs que l'on pouvait fonder sur une normalisation progressive de l'environnement au T4.



' Aussi nous révisions nettement nos estimations sur le T4 à la baisse, de telle sorte que notre BNA 2020e est révisé de -0,79E à -2,36E. En 2021 et 2022, ces derniers sont révisés en baisse plus modeste (-9,9%/-3,8%) ' indique le bureau d'analyses.



' Il n'empêche que le titre conserve des caractéristiques value indéniables ainsi qu'en témoigne notre valorisation par DCF dont les hypothèses sont loin de verser dans l'angélisme ' rajoute l'analyste qui a abaissé son objectif de cours à 28,4E (contre 30,4E).



