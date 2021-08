Hugo Boss : Gagne près de 1%, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Hugo Boss a gagné près de 1% à Francfort, soutenu par une analyse de Stifel qui a réaffirmé aujourd'hui son conseil 'conserver' sur le titre, tout en remontant son objectif de cours de 50 à 56 euros, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel 2021-22 rehaussées de 3% après la publication semestrielle et la journée investisseurs.



'Ceci reflète une croissance des ventes plus élevées, une marge brute plus basse et des réinvestissements plus forts', explique le broker, pour qui 'Hugo Boss se traite encore avec une prime substantielle par rapport à PVH et Ralph Lauren, ses deux pairs mondiaux clés'.



