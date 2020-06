Hugo Boss : Daniel Grieder nommé nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - Hugo Boss a officiellement confirmé mercredi la nomination à sa tête de Daniel Grieder, qui était le patron du styliste américain Tommy Hilfiger depuis 2014.



Cette arrivée était largement attendue depuis l'annonce, fin mars, du départ programmé du directeur général Mark Langer 'd'un commun accord' avec le conseil de surveillance.



'Daniel Grieder était notre choix numéro un pour le poste de directeur général', explique dans un communiqué le groupe de prêt-à-porter allemand.



'Son expertise à l'international, sa personnalité charismatique et sa vaste expérience dans la gestion de marque, le développement-produit, le marketing et le numérique en faisaient le candidat idéal', souligne Hugo Boss.



Agé de 58 ans et suisse d'origine, Grieder prendra officiellement ses fonctions pour une durée de cinq ans à compter de juin 2021, Mark Langer ne devant pas quitter le groupe de Metzingen avant la fin du mois de septembre de cette année.



Durant cette période de transition, c'est le directeur financier Yves Müller qui officiera en tant que porte-parole officiel du comité de direction.



