H&R Block : Gains de parts de marché cette année

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point sur son activité, la société américaine de préparation de déclarations de revenus H&R Block estime avoir gagné environ 0,3% de parts de marché au cours de la saison fiscale écoulée, par rapport à celle de l'exercice précédent.



Tenant compte de la prolongation du délai de déclaration cette année au 17 mai, le groupe indique viser désormais pour l'exercice 2020-21, un BPA ajusté entre 3,36 et 3,39 dollars ainsi que des revenus entre 3,4 et 3,415 milliards de dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.