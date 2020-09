H&R Block : Consensus nettement battu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - H&R Block a annoncé mardi soir un BPA ajusté de 55 cents au titre de son premier trimestre 2020-21, dépassant ainsi d'une vingtaine de cents l'estimation moyenne des analystes, et à comparer à une perte de 66 cents par action un an auparavant.



Le cabinet d'aide à la déclaration de revenus explique avoir profité de l'extension de la saison fiscale la plus récente jusqu'au 15 juillet, mesure qui a permis un quadruplement de son chiffre d'affaires, à 601 millions de dollars.



Le groupe indique en outre avoir conclu en août un accord de long terme avec MetaBank, accord par lequel ce dernier jouera un rôle de fournisseur bancaire pour les produits financiers de marque H&R Block, via ses succursales et ses canaux numériques.



