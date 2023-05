HPE : Objectifs de profits relevés pour 2022-23

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels mardi soir, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a relevé ses prévisions de profits pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté (non GAAP) entre 2,06 et 2,14 dollars, et non plus de 2,02 à 2,10 dollars.



De même, le groupe de services informatiques prévoit maintenant une croissance de son profit opérationnel ajusté entre 6 et 7%, pour une augmentation de ses revenus attendue entre 4 et 6% à taux de changes constants.



Sur son deuxième trimestre comptable, HPE a engrangé un BPA ajusté en hausse de 18% à 52 cents, soit le haut de sa fourchette-cible de 44-52 cents, pour des revenus en progression de 4% à sept milliards de dollars (+9% hors effets de changes).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.