HPE : Nouveau relèvement d'objectifs pour 2020-21

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels jeudi soir, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a relevé de nouveau ses objectifs pour l'exercice 2020-21, visant désormais un BPA ajusté entre 1,88 et 1,96 dollar, ainsi qu'un free cash-flow entre 1,5 et 1,7 milliard.



Sur son troisième trimestre comptable (clos fin juillet), le groupe informatique a réalisé un BPA ajusté en progression de 31% à 47 cents, battant ainsi la fourchette-cible de la direction, qui allait de 38 à 44 cents.



HPE a vu sa marge brute ajustée s'améliorer de 4,2 points à 34,7% pour un chiffre d'affaires en croissance de 1% à 6,9 milliards de dollars (-2% à taux de changes constants), accompagnée d'une forte augmentation des commandes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.