HPE : Le titre plonge, un broker dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre Hewlett Packard Enterprise (HPE) chute lourdement vendredi à la Bourse de New York après une dégradation du conseil de BofA, passé de 'achat' à 'neutre' sur le spécialiste du stockage informatique.



Bank of America, qui abaisse également son objectif de cours de 19 à 16 dollars, s'inquiète d'une possible révision à la baisse des prévisions du consensus du fait de la dégradation de la chaîne d'approvisionnement au sein du secteur, un phénomène déjà invoqué par Cisco cette semaine.



L'intermédiaire fait valoir qu'au-delà des problèmes logistiques dus aux confinements en Chine, le fabricant de serveurs est confronté à un risque accru de ralentissement de l'activité économique.



S'il reconnaît que HPE peut aujourd'hui se targuer d'un carnet de commandes confortable, BofA rappelle que ces contrats peuvent être à tout moment annulés.



L'action HPE perd actuellement 7,2%, troisième plus forte baisse de l'indice S&P 500, notamment derrière Deere (-10,8%) et ses résultats trimestriels mal accueillis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.