HPE : Acquisition de l'italien Athonet dans les réseaux 5G

(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé vendredi l'acquisition d'Athonet, un groupe italien spécialisé dans le développement de réseaux cellulaires 5G privés.



Dans un communiqué, le groupe américain, qui fournit des serveurs et des réseaux aux entreprises, souligne que l'opération - dont il ne dévoile pas les termes financiers - va lui permettre de renforcer son positionnement dans la connectivité mobile.



HPE explique qu'il compte associer l'offre d'Athonet au portefeuille d'Aruba dans les réseaux afin de se tailler la part du lion d'un marché en pleine croissance et qui devrait, à en croire les estimations du cabinet IDC, atteindre quelque 1,6 milliard de dollars en 2026.



Basé à Vicence, dans le nord de l'Italie, Athonet revendique 15 années d'expérience dans le déploiement de réseaux cellulaires 4G/5G pour le compote de plus de 450 clients dans des domaines allant de la santé au transport aérien, en passant par le secteur public.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.