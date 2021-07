HP : Une acquisition pour se renforcer dans le télétravail

(CercleFinance.com) - HP a annoncé mardi qu'il avait trouvé un accord en vue du rachat de Teradici, un spécialiste de la création de postes de travail virtuels.



Le fabricant américain de PC et d'imprimantes explique que l'acquisition va lui permettre de développer de nouveaux modèles et services, mieux adaptés à un environnement de travail dit 'hybride'.



HP fait valoir que le marché des logiciels permettant la connexion de postes de travail distants est appelée à croître à un rythme annuel moyen de 17% d'ici à 2028.



Ce dynamisme est dû au fait que 67% des employés américains devraient désormais travailler au moins trois jours par semaine depuis leur domicile, poursuit-il.



Créé en 2004 en Colombie-Britannique (Canada), Teradici conçoit des logiciels qui permettent aux utilisateurs de bénéficier d'un accès sécurisé à l'informatique de haute performance depuis leur PC, leur Chromebook ou leur tablette.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.