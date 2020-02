HP : Tente de contrer les plans de Xerox

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain d'ordinateurs et d'imprimantes HP a annoncé qu'il pourrait mettre en oeuvre un plan de droits des actionnaires, qui empêcherait Xerox de prendre le contrôle de la société.



Cette annonce intervient alors que Xerox a déclaré son intention de lancer une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions en circulation de HP.



Le plan de droits - qui peut être exercé uniquement si un groupe acquiert 20% ou plus du capital social de HP - autorise les actionnaires existants à acheter des actions d'une nouvelle série d'actions, ce qui aurait pour effet de diluer automatiquement la participation du nouvel actionnaire. La semaine dernière, Xerox avait augmenté son offre pour HP, offrant désormais 24 dollars par action, contre 22 dollars précédemment.



'Nous sommes très préoccupés par les tactiques agressives et précipitées de Xerox', a indiqué HP.





