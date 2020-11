HP : Le BPA ajusté progresse de 2% en un an

(CercleFinance.com) - HP a publié ses résultats financiers concernant le 4e trimestre 2020 ainsi que sur la totalité de l'exercice.



En 2020, HP a enregistré un chiffre d'affaires de 56,6 milliards de dollars, en recul de 3,6% par rapport à l'année précédente.



Le bénéfice net ajusté s'établit à 3,2 milliards de dollars, en baisse de 5%, soit un BPA ajusté de 2,28 dollars, contre 2,24 dollars un an plus tôt (+2%).



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 15,3 milliards de dollars, en recul de 1% par rapport au 4e trimestre 2019.



Le bénéfice net trimestriel ajusté se chiffre à 0,8 milliard de dollars, en recul de 7%. Le BPA ajusté atteint 0,62 dollar, soit mieux que le consensus.



Pour le premier trimestre de l'exercice 2021, HP estime que le BPA net ajusté devrait se situer entre 0,64 et 0,70 dollar.



