HP : La Commission autorise l'acquisition de Poly

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Plantronics par HP toutes deux des États-Unis.



Poly est une société mondiale de technologie des communications qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions intégrées de communication et de collaboration pour les professionnels.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné les chevauchements limités entre les activités des sociétés. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure normale de réexamen des concentrations.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.