HP : L'acquisition de Poly est finalisée

(CercleFinance.com) - HP a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de Poly, un fabricant de périphériques audio et vidéo pour l'entreprise, sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,3 milliards de dollars.



Le groupe informatique américain indique que le rachat de Poly, qui produit notamment des casques et des haut-parleurs pour visioconférences, va lui permettre de se renforcer à la fois sur le segment des périphériques, un marché estimé à 110 milliard de dollars enregistrant une croissance de 9% par an, et sur celui des postes de travail, un compartiment de 120 milliards de dollars affichant 8% de croissance annuelle.



Dans son communiqué, HP souligne que la transaction, initialement officialisée au mois de mars, sera relutive au niveau de son résultat opérationnel et de son BPA dès l'exercice 2023.



