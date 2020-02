HP Inc : Plan de création de valeur et de redistributions

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, HP Inc a fait part lundi soir d'un plan de création de valeur stratégique et financière pluriannuel, qui devrait générer un BPA net ajusté de 3,25 à 3,65 dollars pour l'exercice 2021-22.



Dans ce cadre, son conseil d'administration a autorisé un plan de redistribution de capitaux pour environ 16 milliards de dollars, sur les exercices 2019-20 à 2021-22, montant représentant environ la moitié de la capitalisation de marché actuelle du groupe.



Le conseil a aussi accru son autorisation de rachats d'actions pour la porter à 15 milliards de dollars, et s'attend à racheter pour au moins huit milliards de dollars d'actions dans les douze mois suivant sa prochaine assemblée générale.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer