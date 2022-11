HP Inc : Hausse de 5% du dividende après ses trimestriels

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - HP Inc annonce une augmentation de son dividende de 5% à 0,2625 dollar par action, payable le 4 janvier 2023, à l'occasion de la publication d'un BPA ajusté de 0,85 dollar au titre de son quatrième trimestre 2021-22, en baisse de 10%.



Le fournisseur de matériel informatique a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 0,4 point à 7,7% et ses revenus reculer de 11,2% à 14,8 milliards de dollars, avec des contractions de 7% en imprimantes et de 13% en ordinateurs personnels.



En termes de perspectives, le groupe basé à Palo Alto (Californie) anticipe un BPA non-GAAP entre 0,70 et 0,80 pour son premier trimestre 2022-23, et entre 3,20 et 3,60 dollars pour l'ensemble de l'exercice qui commence.



Par ailleurs, HP a annoncé un plan de transformation qui devrait générer des économies de coûts annualisées brutes d'au moins 1,4 milliard de dollars d'ici la fin de l'exercice 2025, et des frais de restructuration et autres d'environ un milliard.



