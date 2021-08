HP Inc : Doublement du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - HP Inc a publié jeudi soir un BPA ajusté doublé (+104%) à un dollar, dépassant ainsi sa fourchette-cible qui était de 81-85 cents, et une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 3,7 points à 9,8%, au titre de son troisième trimestre comptable.



Le fournisseur de matériel informatique a vu ses revenus augmenter de 7% à 15,3 milliards de dollars (+4,1% à taux de changes constants), avec une croissance de 24% en imprimantes, mais une stagnation en ordinateurs personnels.



Pour l'ensemble de son exercice 2020-21, le groupe basé à Palo Alto (Californie) déclare anticiper un BPA ajusté entre 3,69 et 3,75 dollars, ainsi qu'un free cash-flow d'au moins quatre milliards de dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.