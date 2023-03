HP Inc : BPA en repli d'un tiers au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - HP Inc a dévoilé mardi soir, au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 32% à 0,75 dollar, conformément à sa fourchette-cible de 0,70-0,80 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée en baisse d'un point à 7,8%.



'Le plan Prêt pour l'avenir que nous avons annoncé au dernier trimestre a un impact immédiat, car nous continuons de réduire nos coûts tout en maintenant nos investissements dans la croissance à long terme', commente son CEO Enrique Lores.



Le chiffre d'affaires du groupe de matériel informatique s'est établi à 13,8 milliards de dollars, en baisse de 18,8% en données publiées et de 14,7% à taux de change constant, plombé principalement par sa division de PC.



Pour l'ensemble de son exercice 2022-23, HP réaffirme ses prévisions d'un BPA ajusté entre 3,20 et 3,60 dollars, ainsi que d'un flux de trésorerie disponible de l'ordre de trois à 3,5 milliards de dollars.



