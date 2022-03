HP Inc : Acquisition de Poly pour 3,3 milliards

(CercleFinance.com) - HP Inc annonce un accord définitif en vue d'acquérir Poly, fournisseur mondial de solutions de collaboration en milieu de travail, dans une transaction en espèces pour 40 dollars par action, ce qui implique une valeur d'entreprise totale de 3,3 milliards de dollars.



Le groupe de matériel informatique explique que cette acquisition accélère sa stratégie visant à créer un portefeuille plus axé sur la croissance, et renforce encore ses opportunités industrielles dans les solutions de travail hybrides.



HP s'attend à un effet relutif immédiat sur sa croissance des revenus, ses marges et son BPA ajusté à la finalisation de cette transaction, attendue d'ici la fin de l'année civile 2022 sous réserve des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles.



