HP Inc : 4000 à 6000 suppressions d'emplois prévues

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels mardi soir, HP Inc a indiqué prévoir de réduire ses effectifs bruts mondiaux d'environ 4000 à 6000 employés d'ici la fin de son exercice 2024-25, dans le cadre de son plan 'Future Ready Transformation'.



Il devrait pour ce plan engager environ un milliard de dollars de coûts de restructuration et d'autres charges, dont environ 0,6 milliard au cours de l'exercice 2022-23, le reste étant réparti à peu près également entre les deux exercices suivants.



Selon le fournisseur de matériel informatique, ces mesures se traduiront par des économies annualisées d'au moins 1,4 milliard de dollars d'ici la fin de l'exercice 2024-25, grâce à la transformation numérique, à l'optimisation du portefeuille et à l'efficacité opérationnelle.



