HP : Hausse de 4% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - HP Inc a dévoilé mardi soir un BPA ajusté (non GAAP) pour son troisième trimestre en hausse de 4% à 1,04 dollar, dans le bas de sa fourchette-cible précédente de 1,03-1,08 dollar, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,3 point à 9,5%.



Le groupe de matériel informatique a vu ses revenus s'établir à 14,7 milliards de dollars, en baisse de 4,1% (-1,9% à taux de change constant), dont des contractions de 6% pour les PC (avec une chute de 20% des ventes aux particuliers) et de 3% pour les imprimantes.



Pour l'ensemble de son exercice 2021-22, HP estime que son BPA ajusté devrait ressortir entre 4,02 et 4,12 dollars. Il prévoit aussi générer des flux de trésorerie disponibles de l'ordre de 3,2 à 3,7 milliards de dollars.



