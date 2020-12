HP : Anticipe une hausse des cyber-attaques en 2021

(CercleFinance.com) - HP a publié aujourd'hui ses prédictions quant à l'augmentation des menaces informatiques - ransomwares, détournement de threads, menaces internes involontaires, compromission des e-mails professionnels, whaling... - au cours des douze prochains mois.



Dans ce contexte, le passage au télétravail constitue d'ailleurs un défi supplémentaire pour les experts en cybersécurité avec une surface d'attaque qui s'agrandit.



Les experts en cybersécurité de HP estiment d'une part que les appareils domestiques seront davantage ciblés mais aussi que les menaces internes non intentionnelles seront plus nombreuses.



'La lecture de courriels personnels sur une machine d'entreprise - peuvent avoir de graves conséquences', analysent les experts qui craignent ' un risque accru d'erreurs de jugement. '



La montée en puissance des ransomwares est attendue. 'En 2021, il y aura plus de leurres de phishing innovants conçus pour tromper les utilisateurs et rendre les attaques plus difficiles à identifier' .



Beaucoup de ces e-mails de phishing continueront d'exploiter les gens par peur. Dans ce contexte, l'un des secteurs les plus à risque en 2021 sera celui de la santé, indiquent les spécialistes qui plaident pour 'la confiance zéro' et le développement à terme de technologies telles que la biométrie.





