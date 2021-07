Honeywell : Relèvement des objectifs pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Honeywell indique relever ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA ajusté entre 7,95 et 8,10 dollars (au lieu de 7,75 à huit dollars) et des revenus entre 34,6 et 35,2 milliards (au lieu de 34 à 34,8 milliards).



Sur le deuxième trimestre 2021, le groupe industriel diversifié a réalisé un BPA ajusté en croissance de 60% à 2,02 dollars, ainsi qu'une marge des segments en amélioration de 190 points de base à 20,4%.



Ses revenus ont progressé de 18% à un peu plus de 8,8 milliards de dollars, dont une hausse de 15% en organique, emmenée en particulier par ses activités de solutions de sécurité et de productivité (+35%).



