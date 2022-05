Honeywell : Prévisions 2022 confirmées

(CercleFinance.com) - Le groupe industriel diversifié Honeywell a réaffirmé mardi ses prévisions pour cette année, estimant que son portefeuille était bien positionné pour profiter de la reprise du secteur de l'aéronautique et de la transition énergétique.



Honeywell, à l'occasion d'une conférence de Wolfe Research consacrée à l'industrie et aux transports, a diffusé ce matin des documents montrant qu'il tablait toujours sur un chiffre d'affaires entre 35,5 et 36,4 milliards de dollars en 2022, et sur un bénéfice par action de 8,50 à 8,80 dollars.



L'action Honeywell n'en profitait pas à la Bourse de New York, cédant 2,2% en début de séance à Wall Street, à comparer avec une baisse de 1,5% de l'indice Dow Jones, dont elle est l'une des composantes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.