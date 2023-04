Honeywell : Objectifs revus en hausse pour l'exercice

(CercleFinance.com) - Honeywell annonce remonter et resserrer ses fourchettes-cibles pour l'année 2023, visant désormais un BPA ajusté entre neuf et 9,25 dollars, une marge des segments entre 22,3 et 22,6% et un chiffre d'affaires entre 36,5 et 37,3 milliards de dollars.



Sur son premier trimestre, le groupe industriel diversifié a engrangé un BPA ajusté en croissance de 8% à 2,07 dollars, pour une marge des segments améliorée de 0,9 point à 22% et un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 8,86 milliards (+8% en organique).



'Notre attention continue sur l'excellence commerciale et la productivité nous a permis de garder une longueur d'avance sur la courbe d'inflation et de battre nos attentes de marge et de BPA', commente son CEO Darius Adamczyk.



