Honeywell : Objectifs remontés pour 2022

(CercleFinance.com) - Honeywell remonte ses objectifs pour 2022, anticipant désormais un BPA ajusté entre 8,55 et 8,80 dollars, une expansion de sa marge sectorielle entre 30 et 70 points de base, et des revenus entre 35,5 et 36,1 milliards de dollars (en hausse organique de 5% à 7%).



Le groupe industriel diversifié a engrangé un BPA de 2,10 dollars au deuxième trimestre, en hausse de 4% d'une année à l'autre et dépassant de deux cents sa fourchette des prévisions, pour une marge sectorielle améliorée de 50 pb et des ventes en hausse de 2%.



'Les ventes organiques ont augmenté de 4%, tirées par une forte croissance à deux chiffres dans nos activités d'aérospatiale commerciale, de produits de construction, de technologies de détection avancées et de matériaux avancés', souligne le CEO Darius Adamczyk.



