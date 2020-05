Honeywell : Nouvelle ligne de production de masques en Ecosse

(CercleFinance.com) - Honeywell indique construire une nouvelle ligne de production sur son site écossais de Newhouse, ligne qui pourra produire jusqu'à 4,5 millions de masques jetables de types FFP2 et FFP3 par mois, et devrait permettre de créer environ 450 emplois.



Le groupe industriel précise que le gouvernement britannique lui a commandé récemment 70 millions de masques fabriqués localement, dont la production devrait commencer dès juillet pour être distribués aux travailleurs en première ligne au Royaume Uni.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer