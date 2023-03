Honeywell : Investissement stratégique dans Redaptive

(CercleFinance.com) - Honeywell annonce un investissement stratégique dans Redaptive, pour permettre le déploiement rapide de technologies conçues pour réduire les émissions de carbone dans un vaste portefeuille de bâtiments commerciaux et industriels.



Cette collaboration combine l'expérience dans les contrats de performance en matière d'économies d'énergie et les capacités de contrôle des bâtiments d'Honeywell avec la technologie de données innovante et la plate-forme EaaS (energy as a service) de Redaptive.



'Elle offrira aux clients plus de moyens pour réduire leur consommation d'énergie de façon à atteindre leurs objectifs de développement durable - avec peu ou pas d'investissements initiaux', ajoute le groupe industriel diversifié.



