Honeywell : En retrait avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Honeywell recule de 1% avec des propos de Jefferies qui dégrade son conseil de 'achat' à 'conserver', le titre du groupe industriel diversifié ayant augmenté de 16% depuis le début de l'année et ainsi surpassé son objectif de cours, qu'il relève de 190 à 210 dollars.



Le broker estime que le titre pourrait se maintenir dans une fourchette pour plusieurs raisons, dont un risque de stagnation du budget de la défense (environ 15% des ventes) alors qu'il table sur une croissance de 4% par an sur les trois années à venir.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.