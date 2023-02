Honeywell : BPA augmenté de 21% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe industriel diversifié Honeywell affiche un BPA ajusté en augmentation de 21% à 2,52 dollars pour le trimestre écoulé, supérieur à la médiane de sa fourchette-cible, avec une marge sectorielle améliorée de 150 points de base à 22,9%.



A 9,2 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 6% en données publiées et de 10% en organique, tandis que son carnet de commandes s'est accru de 7% pour finir à 29,6 milliards de dollars, reflétant donc une demande toujours forte.



Cumulant ainsi sur l'ensemble de 2022 un BPA ajusté de 8,76 dollars, contre une fourchette-cible de 8,70 à 8,80 dollars il y a trois mois, Honeywell indique l'anticiper entre 8,80 et 9,20 dollars pour l'exercice qui commence.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.