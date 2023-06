Honeywell : Acquisition des systèmes HUD du suédois Saab

(CercleFinance.com) - L'américain Honeywell a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec Saab en vue de l'acquisition des activités de collimateurs tête haute (HUD) du groupe de défense suédois.



Le conglomérat industriel précise avoir l'intention d'intégrer ces systèmes, qui permettent aux pilotes de suivre sur l'écran de leur cockpit la trajectoire de leur vol, l'alignement de descente et le point de toucher sur la piste, au sein de plusieurs de ses offres dans l'avionique.



'La technologie HUD permet aux pilotes d'avoir une meilleure connaissance de la situation, en particulier la nuit ou dans des conditions météorologiques difficiles', explique le groupe diversifié.



Dans le cadre de l'accord, Saab prévoit de collaborer avec Honeywell pour développer et renforcer sa gamme de produits dans les systèmes HUD.



Honeywell compte intégrer cette technologie au sein d'Anthem, sa nouvelle suite avionique à l'interface 'intuitive' devant proposer aux pilotes un champ de vision élargi, des images en haute résolution et une faible latence.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.