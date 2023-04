Honeywell : Acquisition de Compressor Controls

(CercleFinance.com) - Honeywell annonce un accord pour acquérir Compressor Controls Corporation (CCC), moyennant 670 millions de dollars, soit environ 15 fois l'EBITDA 2023, dans une transaction entièrement en numéraire et qui devrait être immédiatement relutif sur son BPA.



CCC fournit des solutions de contrôle et d'optimisation de turbomachines, y compris le matériel, les logiciels et les services de contrôle, et dessert principalement les segments du GNL, du traitement du gaz, du raffinage et de la pétrochimie.



Basée à Des Moines (Iowa), cette société emploie environ 280 personnes. La transaction devrait être conclue au second semestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention de certaines approbations réglementaires.



