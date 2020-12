Honeywell : Accord pour l'acquisition de Sparta Systems

(CercleFinance.com) - Honeywell annonce un accord pour acquérir, auprès de New Mountain Capital, la société non cotée Sparta Systems, fournisseur de logiciels d'entreprises de gestion de la qualité pour les sciences de la vie, moyennant 1,3 milliard de dollars en numéraire.



'L'acquisition renforcera encore la domination d'Honeywell dans l'automation industrielle, les solutions de transformation numérique et les logiciels de gestion de la performance des entreprises', explique le groupe industriel diversifié.



La transaction, soumise à certaines autorisations réglementaires et autres conditions usuelles, devrait être finalisée vers la fin du premier trimestre 2021. Elle ne modifie pas les objectifs financiers du groupe pour l'année qui s'achève.



