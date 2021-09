H&M : Ventes trimestrielles moins bonnes que prévu

(CercleFinance.com) - H&M a fait état mercredi de ventes inférieures aux attentes sur la période allant de juin à août, le troisième trimestre de son exercice décalé.



Exprimé en monnaies locales, le chiffre d'affaires du numéro trois mondial du prêt-à-porter, derrière Inditex et Uniqlo, a grimpé de 14% par rapport à la même période de 2020.



Converties en couronnes suédoises, les ventes affichent une hausse de 9% à 55,6 milliards alors que les analystes s'attendaient à un chiffre de l'ordre de 58 milliards de couronnes.



Dans son communiqué, le géant de la mode explique que son activité continue d'être affectée par les conséquences de la pandémie, et notamment par les mesures de restriction à la circulation qui touchent aujourd'hui l'Asie.



Au début du troisième trimestre, 180 de ses boutiques étaient ainsi fermées, un chiffre qui a toutefois été ramené à 100 à la fin du trimestre.



Après ce point d'activité, le titre H&M a ouvert en baisse de 2% mercredi à la Bourse de Stockholm.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.