H&M : Une consultante du BCG va entrer au conseil

(CercleFinance.com) - H&M a déclaré jeudi qu'il nommerait Christina Synnergren en tant que membre de son conseil d'administration, louant la bonne connaissance du secteur de cette consultante du Boston Consulting Group.



Agée de 42 ans et titulaire d'un diplôme de la Stockholm School of Economics, Christina Synnergren affiche 20 ans d'expérience dans le conseil chez le cabinet de conseil BCG, où elle s'est notamment occupée des secteurs de la distribution, de la mode et du luxe.



La cadre dirigeante, qui a prévu de quitter ses fonctions chez BCG ce printemps, remplacera Erica Wiking Häger, une avocate d'affaires du cabinet Mannheimer Swartling, qui a décidé de démissionner du conseil suite au durcissement de la politique de son employeur en matière de nominations à l'extérieur de la firme.



