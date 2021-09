H&M : Ouvre son premier magasin au Panama

(CercleFinance.com) - H&M annonce avoir ouvert son premier magasin au Panama le 4 septembre, au sein d'un centre commercial Multiplaza. Le magasin comprendra des rayons pour femmes, hommes et enfants.



'L'Amérique centrale recèle un grand potentiel et nous sommes impatients de rencontrer nos clients panaméens ', a commenté Dan Nordstrom, responsable mondial de la franchise H&M.



Avec cette ouverture au Panama, H&M est désormais présent sur 75 marchés.





