H&M : Nouvelle collection en collaboration avec Lover's FC

(CercleFinance.com) - H&M annonce aujourd'hui une collaboration avec Lover's FC, une marque de ' streetwear ' qui célèbre la passion du football.



La collection comprend des maillots de football avec les graphismes et la marque Lover's FC, conçus pour une équipe imaginaire censée unifier le monde.



La collection Lover's FC x H&M, est composée de vêtements 100% polyester recyclé, précise H&M. Elle sera lancée en ligne et dans une sélection de magasins en Europe à compter du 20 mai.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.