H&M : Maisie Williams ambassadrice développement durable

(CercleFinance.com) - H&M annonce un partenariat avec l'actrice Maisie Williams qui devient l'ambassadrice développement durable pour la marque.



L'objectif de H&M est de n'utiliser que des matériaux recyclés ou issus de sources durables d'ici 2030.



L'enseigne souhaite aussi encourager la réutilisation, la refonte et le recyclage des vêtements.



'L'avenir de la mode doit être différent et nous voulons faire partie de cette solution', a indiqué Pascal Brun, Global Sustainability Manager chez H&M.



