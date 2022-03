H&M : Les ventes trimestrielles conformes aux attentes

(CercleFinance.com) - L'enseigne suédoise de prêt-à-porter H&M a annoncé mardi une hausse de 18% de ses ventes en monnaies locales sur le trimestre écoulé, une croissance globalement en ligne avec les attentes du marché.



Exprimées en couronnes suédoises, les ventes nettes de la chaîne de magasins de confection ont atteint 49,17 milliards de couronnes sur la période allant de décembre à février, le premier trimestre de son exercice décalé.



Ce chiffre correspond à une hausse de 23% par rapport aux ventes de 40,06 milliards de couronnes qui avaient été enregistrées sur la même période de l'exercice précédent.



Cette performance s'avère très légèrement supérieure à la prévision moyenne des analystes, qui anticipaient autour de 48,7 milliards de couronnes.



'Le premier trimestre fiscal est de toute façon relativement calme en attendant l'arrivée de la saison de printemps', rappellent ce matin les analystes de RBC.



A la Bourse de Stockholm, l'action H&M chutait de plus de 4% mardi suite à cette publication sans grande surprise, contre un repli plus limité de l'ordre de 2% pour l'OMXS30, l'indice vedette de la Bourse de Stockholm.



