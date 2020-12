H&M : Les ventes trimestrielles chutent plus que prévu

(CercleFinance.com) - Le détaillant de mode Hennes & Mauritz a annoncé une baisse de ses ventes nettes au quatrième trimestre, attribuant cette baisse à la deuxième vague de la pandémie.



H&M a déclaré que les ventes nettes au cours des trois mois allant du 1er septembre au 30 novembre ont diminué de 10 % par rapport à l'année précédente, manquant légèrement les prévisions des analystes d'une baisse de 9 %.



Pour l'exercice financier 2020, les ventes nettes ont chuté de 18 %, a déclaré le groupe suédois de vêtements.



La société a déclaré que la forte reprise du troisième trimestre s'est poursuivie pendant une grande partie du quatrième trimestre, les ventes entre le 1er septembre et le 21 octobre n'ayant baissé que de 3 %.



Cependant, entre le 22 octobre et le 30 novembre, les ventes ont chuté de 22 % en raison de la deuxième vague de la pandémie, a déclaré le groupe de Stockholm.



'Cette tendance devrait être observée dans l'ensemble de l'industrie de l'habillement au cours du quatrième trimestre', ont déclaré les analystes d'UBS.



Les actions H&M ont chuté de plus de 3 % mardi matin après la publication du rapport.



