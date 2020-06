H&M : Les ventes en baisse de 50% au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - Hennes & Mauritz, le numéro deux mondial du prêt-à-porter derrière Inditex, a enregistré une baisse de 50% de ses ventes lors du trimestre écoulé, même si le recul s'est avéré moindre que prévu.



Pour la période allant de mars à mai - le deuxième trimestre de son exercice fiscal - le groupe suédois a enregistré un chiffre d'affaires de 28,7 milliards de couronnes, contre 57,5 milliards un an plus tôt.



En monnaies locales, ses ventes trimestrielles accusent également un repli de 50%, là où le consensus visait plutôt une baisse de 52%.



H&M explique avoir vu ses résultats affectés par l'épidémie de coronavirus, qui l'a contraint à fermer jusqu'à 80% de ses magasins au cours du mois d'avril.



Le distributeur précise que seuls 18% de ses points de vente restent aujourd'hui fermés.



Autre nouvelle encourageante, le repli de ses ventes s'est ralenti au cours des deux premières semaines de juin, puisque leur recul s'est limité à 30% en monnaies locales et en rythme annuel sur la période.



A la Bourse de Stockholm, l'action H&M s'inscrivait toutefois en baisse de 2,5% lundi matin, à comparer avec une baisse de l'ordre de 1,8% pour l'indice OMXS30.



