H&M : Les bénéfices ont chuté de 90,7% en 2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net du groupe H&M s'est élevé à 187 milliards de SEK au cours de l'exercice 2020, soit une baisse de 18% à taux de change constants.



Le développement des ventes a été fortement affecté par la pandémie, en particulier au deuxième trimestre, lorsque les magasins ont été temporairement fermés sur la plupart des marchés. Jusqu'à 80% des magasins du groupe ont d'ailleurs été fermés, précise le groupe.



En réaction, H&M a mis davantage l'accent sur les canaux numériques, compensant partiellement la baisse des ventes en magasin.

Le bénéfice du groupe après impôts s'élève à 1,24 milliard de SEK contre 13,44 milliards un an plus tôt, soit une chute de 90,7%.



'Nos mesures pour atténuer les effets négatifs des restrictions et des fermetures en cours se poursuivent. Bien que la situation au moment de la rédaction du présent rapport soit très difficile, le groupe H&M reste solide', assure Helena Helmersson, directrice généralede l'enseigne.



